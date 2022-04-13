Москва, , 13:48 — REGNUM В ситуации роста мировых цен на продовольствие в зоне риска в первую очередь окажутся такие страны, как Египет, Марокко, Алжир, Нигерия, Индонезия и Филиппины. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 13 апреля заявила заведующий ибероамериканским сектором факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Алина Щербакова.

Рост цен 401(K) 2012

«В зону риска попадают страны, являющиеся импортерами зерновых. В первую очередь это Египет, Марокко, Алжир, Нигерия, Индонезия, Филиппины. Данные страны – нетто-импортеры зерновых, рост цен на которые в 2022 году бьет все рекорды, — сказала Щербакова. — Мировые цены на пшеницу в марте выросли на 19,7%, чему способствовали не только события на Украине, но и опасения относительно состояния посевов в США. Мировые цены на фуражные зерновые также достигли рекордного уровня, повысившись в марте на 20,4%».

По ее словам, следует ожидать повторения ситуации 2010 года, когда вследствие засухи и неурожая основные производители ввели запрет на экспорт зерновых.

«Это оказало колоссальное влияние на состояние продовольственной безопасности основных импортеров зерна, в первую очередь арабских и африканских стран, а также государств Юго-Восточной Азии», — сказала Щербакова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Щербакова рассказала о том, как РФ подготовилась к росту мировых цен на продовольствие.

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