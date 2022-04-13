Берлин, , 13:38 — REGNUM О поставках тяжёлых вооружений Украине договорилась правящая коалиция в Германии. Об этом 13 апреля сообщил эксперт фракции Свободной демократической партии (СвДП) по вопросам обороны Маркус Фабер в Twitter.

Флаг Германии Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Я рад, что мы, фракция СвДП, смогли убедить в этом наших коалиционных партнёров», — написал Фабер.

По его словам, сейчас Германия быстро поставит на Украину тяжёлое оружие.

Напомним, в правящую коалицию в Германии входят, помимо СвДП, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) и «зелёные».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт заявила, что Германия достигла предела в плане поставок вооружений Киеву из запасов бундесвера.

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