Рига, , 13:35 — REGNUM Правительство Латвии утвердило представленную министерством финансов Программу стабильности страны на 2022–2025 годы, которая должна быть отправлена Еврокомиссии. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Еврокомиссия. Брюссель Ec.europa.eu

Программа является одним из элементов подготовки ежегодного госбюджета и включает макроэкономические прогнозы на ближайший период до 2025 года, прогнозы налоговых служб и цели общегосударственного бюджетного баланса. Нынешняя программа является переработанной, заметные изменения которой связаны с началом военной операции России на Украине.

Как подчеркнул министр финансов Янис Рейрс, программа стабильности — своего рода «снимок» текущей ситуации в национальных финансах и экономике. Рейрс отмечает, что в 2023 году Латвия будет готова при необходимости финансово отреагировать на текущие и будущие вызовы, в том числе в сфере энергетики и борьбу с новым витком пандемии Covid-19.

Дефицит общего государственного бюджета на период 2023–2025 годов прогнозируется в документе на уровне 2,8% ВВП, 2,3% ВВП и 1,7% ВВП соответственно. Учтен и рост военных расходов до 2,5% ВВП до 2025 года.

Ежегодно в апреле все страны Европейского союза представляют свои Программы стабильности Европейской комиссии. На основе этих документов Еврокомиссия оценивает состояние государственных финансов и их соответствие условиям фискальной дисциплины ЕС и дает конкретные рекомендации, которые должны учитываться государствами-членами при формировании национальных бюджетов.