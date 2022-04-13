МИД Китая дал совет Байдену после его слов о «геноциде» на Украине
Пекин, 13 апреля, 2022, 13:27 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден должен содействовать снижению эскалации конфликта на Украине, а не рассуждать о «геноциде». Об этом 13 апреля заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь на брифинге.
«Все усилия международного сообщества должны быть направлены на снижение эскалации, не надо подливать масла в огонь», — сказал он в ответ на вопрос, как китайские власти оценивают заявление Байдена о «геноциде по вине российских войск».
По словам представителя МИД Китая, украинский вопрос необходимо решать дипломатическими усилиями, а все заинтересованные стороны должны сохранять сдержанность и хладнокровие.
Как сообщало ИА REGNUM, Байден заявил, что события на Украине кажутся ему «геноцидом», добавив, что оценку происходящему должны давать юристы.
Напомним, Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. При этом целью российской армии являются только военные объекты Украины, тогда как украинские вооружённые формирования ежедневно обстреливают и убивают мирных граждан и используют их в качестве «живого щита».
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