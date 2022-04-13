Путин указал на важность реализации всех проектов в Арктике
Москва, 13 апреля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Арктике сконцентрированы практически все направления безопасности России. Об этом 13 апреля на совещании по развитию Арктики заявил президент России Владимир Путин.
Российский лидер также подчеркнул, что сейчас «с учётом разного рода ограничений и санкционного давления, всем проектам и планам, связанным с Арктикой», необходимо уделить особое внимание.
Читайте также: Путин проведет совещание по вопросам развития Арктической зоны России
Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи проводит совещание по вопросам развития Арктической зоны РФ. В ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы комплексного социально-экономического развития арктических территорий России и международного сотрудничества в Арктике, развитие Северного морского пути, а также меры по обеспечению охраны окружающей среды и мониторингу климатических изменений в регионе.