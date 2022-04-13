Москва, 13 апреля, 2022, 13:18 — ИА Регнум. В Арктике сконцентрированы практически все направления безопасности России. Об этом 13 апреля на совещании по развитию Арктики заявил президент России Владимир Путин.

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«На Арктических территориях проживают и трудятся сотни тысяч наших граждан. Сконцентрированы практически все направления и национальной безопасности нашей страны: экологическая, ресурсная, военно-политическая, технологическая», — указал глава государства.

Российский лидер также подчеркнул, что сейчас «с учётом разного рода ограничений и санкционного давления, всем проектам и планам, связанным с Арктикой», необходимо уделить особое внимание.

«Не откладывать их, не сдвигать вправо, а напротив, на попытки сдержать наше развитие мы должны ответить максимальным наращиванием темпов как по текущим, так и по перспективным задачам», — отметил Путин.

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Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи проводит совещание по вопросам развития Арктической зоны РФ. В ходе мероприятия планируется обсудить актуальные вопросы комплексного социально-экономического развития арктических территорий России и международного сотрудничества в Арктике, развитие Северного морского пути, а также меры по обеспечению охраны окружающей среды и мониторингу климатических изменений в регионе.