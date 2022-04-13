Москва, , 13:17 — REGNUM Россия может увеличить свое потребление энергетических ресурсов и перенаправить его по другим направлениям. Об этом 13 апреля заявил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания по развитию Арктики.

Владимир Путин Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Для нас открываются альтернативные возможности, варианты и новые окна возможностей. Что касается российской нефти, газа, угля — мы сможем увеличить их потребление на внутреннем рынке, стимулировать глубокую переработку угля, а также нарастить поставку энергоресурсов в другие регионы мира, там, где они действительно нужны», — сказал он.

Также российский лидер уточнил, что для того, чтобы решить эту задачу задействованы все возможности и в том числе — железнодорожный северный широтный ход.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Арктика должна быть снабжена всеми необходимыми товарами и услугами, причём в полном объёме.