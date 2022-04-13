Москва, , 13:08 — REGNUM Стоимость ремонта автомобилей по ОСАГО следует рассчитывать по временной схеме. Об этом 13 апреля сообщили в Банке России.

Автомобиль DNA2Market

Центральный банк предлагает временно рассчитывать стоимость ремонта по ОСАГО с учётом цен аналогов оригинальных запчастей. Ранее регулятор счёл недопустимым использование бывших в употреблении запасных частей в ремонте автомобилей, поскольку гарантировать качество работ в этом случае нельзя, а для оценки требуется экспертиза в каждом конкретном случае.

Сложности с расчётами по ОСАГО сложились в результате ситуации на автомобильном рынке, когда автопроизводители, следуя антироссийским санкциям, прекратили поставки автозапчастей.