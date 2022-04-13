Париж, 13 апреля, 2022, 13:03 — ИА Регнум. Русские и украинцы — это братские народы, заявил 13 апреля президент Франции Эммануэль Макрон.

Иван Шилов ИА REGNUM Эммануэль Макрон

«Я был бы осторожен с терминами сегодня, потому что это братские народы… Русские и украинцы — братские народы. То, что происходит — это безумие, это возвращение к войне в Европе. Но я в то же время смотрю на факты, я хочу максимально попытаться остановить эту войну и восстановить мир», — сказал Макрон в эфире телеканала France 2.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, использовал бы он термин «геноцид», говоря о происходящем на Украине.