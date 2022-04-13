Москва, , 12:45 — REGNUM Факты обстрелов Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в Донецкой Народной Республики (ДНР) со стороны киевских боевиков дал поручение расследовать председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 13 апреля сообщает пресс-служба СК РФ.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Председатель Следственного комитета РФ А. И. Бастрыкин поручил расследовать целенаправленные обстрелы украинскими военнослужащими Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в Волновахском районе Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении.

Также указывается, что ранее стало известно, что находящиеся в стенах монастыря люди оказались в опасности из-за обстрелов со стороны киевских формирований, не дающих им покинуть его и обстреливающих дороги, в результате чего погибли два человека, а всего в монастыре находятся 250 беженцев.

Кроме того, отмечается, что украинские нацисты не дают везти в монастырь гуманитарную помощь.

«Бастрыкин поручил Главному следственному управлению зафиксировать и расследовать все эти факты, установить круг лиц, причастных к совершению преступлений против мирного населения, для привлечения к уголовной ответственности», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее уголовные дела по факту прыток и истязаний на Украине российских военнослужащих возбудили следователи.