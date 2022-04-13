Чебоксары, , 12:42 — REGNUM В Чебоксарах проводится доследственная проверка по факту смерти участника хоккейного матча между любительскими командами. Он упал на лёд во время игры, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по Чувашии и прокуратуре республики.

ЧП произошло вечером 12 апреля в ледовом дворце «Чебоксары – Арена». По предварительной информации, во время хоккейного матча между любительскими командами (клубами «Академия» и «Яльчики») 37-летнему игроку стало плохо, и он через некоторое время скончался.

В следственном управлении уточняют, что хоккеист умер до приезда скорой помощи.

«По предварительным данным, причина смерти не носит криминальный характер и связана с состоянием здоровья погибшего. Точная причина будет установлена после проведения гистологических и химических исследований», — говорят в СУ СКР.

Прокуратура Ленинского района Чебоксар проверяет соблюдение требований безопасности на спортивном объекте и организации медицинской помощи участникам спортивных мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта 2020 года в школе во время занятий по плаванию потеряла сознание и умерли 13-летняя девочка.

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