Чебоксары, , 19:09 — REGNUM Министерство здравоохранения выразило соболезнование в связи с гибелью семиклассницы на уроке плавания в школе. По данным минздрава, девочка потеряла сознание ещё в бассейне, реанимационные мероприятия шли в течение часа, сообщается на сайте ведомства.

Несчастный случай произошёл в чебоксарской гимназии.

«По оперативным данным, ученице седьмого класса стало плохо в бассейне, она потеряла сознание, не успев выйти из воды. Учитель физкультуры вытащил ребенка и тут же приступил к оказанию первой медицинской помощи совместно со школьным фельдшером. Одновременно вызвали скорую медицинскую помощь», — говорят в минздраве.

Скорая прибыла через девять минут, врачи «констатировали клиническую смерть» и приступили к реанимационным мероприятиям, параллельно вызвав реанимационную бригаду. «Реанимация» прибыла за семь минут.

«Более часа медики пытались вернуть к жизни девочку. К сожалению, спасти ребенка не удалось», — отмечают в министерстве, подчеркнув, что причина смерти будет установлена после патологоанатомического исследования.

Минздрав Чувашии выразил соболезнование родным и близким.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла сегодня, 3 марта. По предварительным данным следственного управления СКР по Чувашии, «во время занятий по плаванию 13-летней девочке, находившейся в бассейне, стало плохо» — в результате она скончалась. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, а также выясняют, могла ли девочка по состоянию здоровья заниматься в бассейне.

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