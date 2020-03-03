Чебоксары, 3 марта 2020, 19:09 — REGNUM Министерство здравоохранения выразило соболезнование в связи с гибелью семиклассницы на уроке плавания в школе. По данным минздрава, девочка потеряла сознание ещё в бассейне, реанимационные мероприятия шли в течение часа, сообщается на сайте ведомства.
Несчастный случай произошёл в чебоксарской гимназии.
Скорая прибыла через девять минут, врачи «констатировали клиническую смерть» и приступили к реанимационным мероприятиям, параллельно вызвав реанимационную бригаду. «Реанимация» прибыла за семь минут.
Минздрав Чувашии выразил соболезнование родным и близким.
Как сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла сегодня, 3 марта. По предварительным данным следственного управления СКР по Чувашии, «во время занятий по плаванию 13-летней девочке, находившейся в бассейне, стало плохо» — в результате она скончалась. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, а также выясняют, могла ли девочка по состоянию здоровья заниматься в бассейне.
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