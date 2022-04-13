Москва, 13 апреля, 2022, 12:39 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин косвенно повлиял на ухудшение ситуации в экономике США. Об этом 13 апреля сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Она прокомментировала заявления американских демократов о том, что бензин в США «подорожал из-за Путина».

По словам Захаровой, напрямую Путин не может повлиять на цены в Америке, «но косвенно и заранее подготовившись, он смог».

«План не был сложным, но требовал терпения: в 2020 году Москва признала победу Байдена на выборах, таким образом обрекая США на различные страдания, в том числе и рост цен на бензин», — пошутила официальный представитель МИД.

Она предположила, что на этом экономические проблемы США не закончатся.