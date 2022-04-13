Донецк, , 12:24 — REGNUM Киевские боевики подвергли обстрелу Куйбышевский район Донецка из реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 13 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РСЗО «Град» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Уточняется, что обстрел Куйбышевского района со стороны украинских формирований был зафиксирован в 12:00 (совпадает с мск) и в ходе него по Донецку было выпущено 40 ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вооружённые формирования Украины обстреляли город Ясиноватая.