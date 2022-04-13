Ленинградская область, 13 апреля, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Неизвестные злоумышленники повредили один из километровых столбов блокадной Дороги жизни в Ленинградской области, сообщили 13 апреля в пресс-службе областной администрации.

t. me/lenobladminka Поврежденный километровый столб Дороги жизни в Ленобласти

Хулиганы оторвали от километрового столба у поселка Рахья во Всеволожском районе металлические серп и молот. Повреждения обнаружили сотрудники мемориально-музейного комплекса «Дорога жизни» при контрольном объезде объектов культурного наследия.

«Директор комплекса Юрий Щеглов уведомил о произошедшем Следственный комитет РФ», — уточнили в областной администрации.

Напомним, Дорога жизни во время Великой Отечественной войны была единственной транспортной магистралью через Ладожское озеро, которая связывала блокадный город со страной. Дорога отмечена 46 памятными мемориальными километровыми столбами, 43 из которых находятся на территории Ленинградской области. Памятные знаки были установлены в 1967 году. Автор проекта — архитектор Михаил Мейсель.