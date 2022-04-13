Брюссель, 13 апреля, 2022, 12:11 — ИА Регнум. По словам главы дипломатии Европейского союза Жозепа Борреля, сообщество не способствует распространению конфликта вокруг Украины. Он выступил с таким утверждением 13 апреля в интервью газете El Mundo.

Иван Шилов ИА REGNUM Жозеп Боррель

«Мы не продвигаем войну, мы не способствуем распространению войны. Мы пытаемся сдержать ее, как в ее пространственном измерении, чтобы она не затрагивала другие страны, так и в ее вертикальном измерении, чтобы не использовалось более смертоносное оружие», — заявил он.

Также Боррель добавил, что Евросоюз прилагает в этом вопросе большие усилия и должен стараться завершить этот конфликт как можно скорее.

При этом главы дипломатии ЕС уточнил, что сообщество оказывает Киеву военную помощь.

«Если европейские лидеры говорят, что Украина защищает европейские ценности, и они ведут войну, которая защищает нас, поступать иначе было бы лицемерием», — отметил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила надежду на то, что в Европе должны ещё оставаться здравые политические силы, которые способны оценить ошибки взятого ЕС политического курса, увидеть «весь масштаб содеянного».