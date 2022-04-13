Вашингтон, 13 апреля, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Государственный департамент США в своем последнем докладе о правах человека перечисляет несколько эпизодов злоупотреблений полиции в Испании. Об этом пишет агентство EFE.

Иван Шилов ИА REGNUM Испания

Госдеп ссылается на инциденты, произошедшие во время протестов против ареста рэпера Пабло Аселя, а также нападение полицейских на гражданских лиц в Андалусии.

В своем документе по Испании на 2021 год Госдеп считает, что существует «достоверная» информация, указывающая на то, что сотрудники сил безопасности совершили «некоторые злоупотребления».