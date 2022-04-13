Москва, 13 апреля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Европе должны ещё оставаться здравые политические силы, которые способны оценить ошибки взятого ЕС политического курса, увидеть «весь масштаб содеянного». Надежду на это 13 апреля выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

«Я верю, что сейчас есть здравые силы, которые способны дать экспертную аналитическую оценку тому, каким путём шла Европа и куда она зашла», — сказала с эфире радио Sputnik российский дипломат.

«И самое главное — перед какими страшными вызовами она стоит сейчас, загнав себя сейчас, по большому счёту, в этот тупик», — добавил представитель внешнеполитического ведомства.

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