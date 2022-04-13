Новосибирск, 13 апреля 2022, 11:33 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 13 апреля, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализированы 763 пациента, в том числе восемь детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
За прошедшие сутки было выявлено 179 новых носителей коронавируса. За это же время 339 человек выздоровели, девять пациентов скончались.
Всего в регионе зарегистрировано 253 887 случаев заражения коронавирусом, 245 806 пациентов полностью выздоровели, умерли 5508 человек.