Новосибирск, , 11:33 — REGNUM В Новосибирской области по данным на сегодня, 13 апреля, в инфекционные стационары из-за коронавируса госпитализированы 763 пациента, в том числе восемь детей. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

Коронавирус Permkrai.ru

За прошедшие сутки было выявлено 179 новых носителей коронавируса. За это же время 339 человек выздоровели, девять пациентов скончались.

Всего в регионе зарегистрировано 253 887 случаев заражения коронавирусом, 245 806 пациентов полностью выздоровели, умерли 5508 человек.