Джакарта, 13 апреля 2022, 11:28 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо отправился с визитом в провинции Западная и Центральная Ява. Об это глава индонезийского государства написал в своем аккаунте в Twitter.
«Я посещу Западную Яву и Центральную Яву. Поеду на рынки в Чиребон и Бребес, встречусь с рыбаками, а также открою мост и кольцевую дорогу», — написал Джоко Видодо в Twitter.
Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в России Жозе Тавареш прочитал стихотворение «Хочу» известного поэта Сапарди Джоко Дамоно на презентации двуязычного поэтического сборника «Июньский дождь» в Москве.
Подробнее в материале: Посол Индонезии в России оценил выход двуязычного сборника стихов