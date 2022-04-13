Джакарта, , 11:28 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо отправился с визитом в провинции Западная и Центральная Ява. Об это глава индонезийского государства написал в своем аккаунте в Twitter.

Джоко Видодо Jakarta.go.id

«Я посещу Западную Яву и Центральную Яву. Поеду на рынки в Чиребон и Бребес, встречусь с рыбаками, а также открою мост и кольцевую дорогу», — написал Джоко Видодо в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Индонезии в России Жозе Тавареш прочитал стихотворение «Хочу» известного поэта Сапарди Джоко Дамоно на презентации двуязычного поэтического сборника «Июньский дождь» в Москве.

Подробнее в материале: Посол Индонезии в России оценил выход двуязычного сборника стихов