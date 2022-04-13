Мадрид, 13 апреля, 2022, 11:20 — ИА Регнум. Испанская «Народная партия», в отличие от правых партий во Франции, решила «обняться» с национал-консерваторами, позволив «Голосу» (Vox) войти в правительство Кастилии и Леона. Об этом заявила официальный представитель правительства Испании Исабель Родригес, сообщает агентство EFE.

(сс) D. Esteban González // JCCM Исабель Родригес

«То, что делает «Народная партия», совершенно аномально по отношению к тому, что делают европейские правые, которые ставят демократический блок на крайне правых, но здесь Фейхоо широко открывает им дверь», — сказала Родригес в ходе пресс-конференции по итогам заседания Совета министров Испании.

Она также предупредила, что правительство Испании будет отслеживать ситуацию с возможными нарушениями прав.