Астана, 13 апреля, 2022, 11:10 — ИА Регнум. В Казахстане ко Дню Победы не будет проводиться военный парад. Об этом 13 апреля сообщили в Министерстве обороны Казахстана.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

В министерстве рассказали, что планов по проведению военного парада у них нет.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный инспектор администрации президента Казахстана Ернар Баспаев назначен помощником главы государства — заведующим отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента.