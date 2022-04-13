Донецк, 13 апреля, 2022, 10:52 — ИА Регнум. Киевские вооруженные формирования подвергли обстрелу Донецк и Ясиноватую из артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 13 апреля сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел

Отмечается, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 10:00 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено четыре снарядов калибра 122 мм.

Также указывается, что в 10:12 украинские боевики обстреляли Ясиноватую, выпустив по этому городу пять ракет из БМ-21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские вооруженные формирования подвергли артиллерийскому обстрелу населенный пункт Гольмовский в ДНР.