Москва, 13 апреля, 2022, 10:46 — ИА Регнум. За последние сутки более 1 тыс. украинских военнослужащих сложили оружие в Мариуполе. Об этом 13 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«В Мариуполе сложили оружие еще 1009 военнослужащих Украины, которые приняли решение сохранить жизнь и сдаться в плен группировке войск ДНР», — рассказали в штабе.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мариуполе сдались 1026 украинских военнослужащих, заявили в Министерстве обороны России.