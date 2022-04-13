Грозный, 13 апреля, 2022, 10:42 — ИА Регнум. Чеченские силовики в ходе спецоперации на Украине никак не могут встретить «чеченоговорящих шайтанов», но «час расплаты близок», заявил 13 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров.

Иван Шилов ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Примечательно, что чеченоговорящие шайтаны всё никак не могут встретиться в огневом противостоянии с нашими бойцами. Их усиленно ищут чеченские воины и даже называют координаты своего местоположения в надежде, что проснётся совесть у шайтанов и они хоть как-то проявят себя», — написал Кадыров в телеграм-канале.

Он добавил, что «обязательно придёт момент истины, когда их призовут к ответу наши бойцы, как крыс, вытаскивая из нор».

«Час расплаты очень близок, шайтаны», — заключил Кадыров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в Мариуполе более 1000 морпехов ВСУ сдались в плен российским военнослужащим. Кадыров назвал их действия правильными.

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