Грозный, 13 апреля 2022, 08:36 — REGNUM В Мариуполе более 1000 морпехов ВСУ сдались в плен российским военнослужащим. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал их действия правильными. Таким образом они спасли не только свои жизни, но жизни сотен других людей — и военных, и мирных граждан.
Кадыров обратился к тем, кто все еще воюет на стороне Украины, с призывом сдаться. Он пообещал тем, кто выйдет с белым флагом к российским войскам, человеческое отношение.
Напомним, ранее глава Чечни призывал украинских военных, которые решили прекратить военные действия, но не знают, как это сделать, обратиться лично к нему.
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