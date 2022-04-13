Москва, 13 апреля, 2022, 10:37 — ИА Регнум. Посол Индонезии в России Жозе Тавареш прочитал стихотворение «Хочу» известного поэта Сапарди Джоко Дамоно на презентации двуязычного поэтического сборника «Июньский дождь» в Москве, сообщает Antara.

(сс) Prayitno Индонезия

Посол высоко оценил настойчивость и творческий подход переводчиков при работе над сложным и многозначительным языком поэзии при переводе стихотворений с индонезийского на русский язык.

Жозе Тавареш надеется, что в будущем будет больше произведений индонезийских писателей, таких как Хайрил Анвар, Рендра, Марах Русли, Прамудья Ананта Тур, переведенных на русский язык, поскольку многие произведения русских писателей, таких как Достоевский, Толстой, Пушкин, Лермонтов, Тургенев, были переведены на индонезийский язык и доступны в книжных магазинах Индонезии.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди рассказала о председательстве в G20 на фоне давления со стороны западных стран по поводу присутствия на форуме президента России.

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