Стокгольм, 13 апреля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. 13 апреля посол Великобритании в Швеции Джудит Гоф в интервью телеканалу SVT заявила, что Лондон уже предложил Стокгольму размещения британских сил на территории Скандинавской страны на постоянной основе. Однако известный в академических кругах ученый Роберт Дальшё из Института оборонных исследований Швеции (FOI) считает, что дальше разговоров углубления сотрудничества в данном ключе не произойдет.

Швеция

«ВМС США на постоянной ротационной основе присутствуют в Норвегии, как и в случае присутствия в странах Прибалтики и Польше. Такое присутствие, вероятно, укрепило бы безопасность Швеции, но политически может быть трудно убедить скептически настроенное к НАТО население Швеции. Так что я не думаю, что это в принципе возможно», — объяснил эксперт.

Более того, резонирует Дальшё, в случае размещения британских войск на постоянной основе в Швеции, Москва будет вести себя более агрессивно по отношению к Стокгольму. Дальшё отмечает, что даже в сегодняшней ситуации сотрудничество Великобритании и Швеции будет носить тесный характер, но размещение на постоянной ротационной основе британцев в нейтральной скандинавской стране не представляется возможным.