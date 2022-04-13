Москва, 13 апреля, 2022, 10:16 — ИА Регнум. В Мариуполе сдались в плен 1026 военнослужащих 36-й бригады морской пехоты вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 13 апреля рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны (МО) РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Mil.ru Игорь Конашенков

Также Конашенков уточнил, что 162 человека из этого числа являются украинскими офицерами.

Кроме того, он рассказал, что в ночь на 13 апреля Вооруженные силы РФ уничтожили два склада вооружения киевских боевиков ударами высокоточных ракет морского и воздушного базирования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД России Олег Сыромолотов заявил, что власти Украины бесконтрольно раздали населению более 25 тыс. единиц огнестрельного оружия, это увеличивает риски терроризма как в европейском регионе, так и за его пределами.