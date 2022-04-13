Владивосток, 13 апреля, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Белоруссию рассчитывается за российские энергоносители в рублях и ее устраивают такие расчеты. Об этом 13 апреля заявил белорусский президент Александр Лукашенко в ходе встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, его слова приводит агентство БелТА.

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«Нас не напрягают российские рубли. Я давно требовал, чтобы мы переходили на расчеты в российских рублях», — сказал он.

Также Лукашенко добавил, что Минску не нужны для этого доллары и евро, и добавил, что раньше такие расчеты «невозможно было проломить».

«Пожалуйста, сегодня мы рассчитываемся за энергоносители и прочее в российских рублях. Нас это устраивает», — отметил белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко, заявил что вместе с президентом России Владимиром Путиным они отстроят такое единство двух независимых стран, у которого будут учиться и в том числе – преодолевать санкции.