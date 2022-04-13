Лондон, 13 апреля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Правительство Великобритании предложило Швеции и другим скандинавским странам усиленное военное присутствие военно-морских сил, а также развертывание дополнительных средств разведки с помощью самолетов-разведчиков и подводных лодок «Посейдон». Об этом в интервью телеканалу SVT от 12 апреля заявила посол Великобритании в Швеции Джудит Гоф.

Флаг Великобритании

«Северные регионы имеют стратегическую значимость», — сказала дипломат.

Отмечается, что в планы Лондона по наращиванию военного присутствия входят Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия и Исландия.

«Мы хотим сохранить за собой этот регион, характеризующийся низкой напряженностью и тесным сотрудничеством», — отметила посол Гоф.

На прямой вопрос журналистов, состоится ли размещение британских войск на территории Швеции на самом деле, посол заявила, что «время покажет».