«Зачем умирать за эту шпану?» Глава Крыма обратился к украинским военным
Симферополь, 13 апреля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов призвал украинских военнослужащих сложить оружие, подчеркнув, что для киевских властей Украина — всего лишь территория, а её жители — расходный материал. Об этом он написал 13 апреля в телеграм-канале.
Он призвал украинских военнослужащих задать себе вопрос — за кого они воюют? Аксёнов подчеркнул, что политикам в Киеве не жалко ни жителей Донбасса, ни народ Украины, ни саму Украину.
Глава Крыма подчеркнул, что у народов России и Украины есть один общий враг — киевский режим и его хозяева на Западе, и этот враг будет разбит.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Мариуполе в плен российским военнослужащим сдались более тысячи морских пехотинцев ВСУ.