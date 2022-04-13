Донецк, 13 апреля, 2022, 09:55 — ИА Регнум. Донецкий город Ясиноватая подвергся очередному обстрелу из «Града». Об этом 13 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Система залпового огня «Град»

В 9:18 с украинских позиций в Авдеевке был открыт огонь с применением БМ-21 «Град». Всего выпущено четыре ракеты.

Предыдущие обстрелы Ясиноватой из «Града» зафиксированы в 9:00 и в 9:05.