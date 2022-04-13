Владивосток, 13 апреля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с главой Приморского края Олегом Кожемяко заявил, что давно выступал за переход на расчеты между двумя Минском и Москвой в российских рублях.

President.gov.by Александр Лукашенко

«Нас не напрягает российский рубль. Я давно требовал, что мы должны переходить на расчеты в российских рублях. Не нужны нам доллары и евро. Но невозможно было проломить это все», — сказал белорусский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что единство России и Белоруссии не будет строиться старыми методами.

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