Минск, , 08:45 — REGNUM Единство России и Белоруссии не будет строиться старыми методами. Об этом 13 апреля заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Он прокомментировал разговоры о возможном включении страны в состав Российской Федерации.

«Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами, — сказал Лукашенко. — Мы отстроим такое единство, что у нас будут учиться, и как санкции преодолевать, и так далее».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля Лукашенко посетил космодром «Восточный» в Амурской области, где провёл переговоры с президентом России Владимиром Путиным.