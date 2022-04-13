Ереван, 13 апреля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В результате обострения конфликта в Нагорном Карабахе осенью 2020 года Армения потеряла убитыми 3825 человек. Об этом 13 апреля сообщил армянский премьер-министр Никол Пашинян в ходе своего выступления в парламенте страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Нагорный Карабах

«Количество наших жертв 44-дневной войны составило 3825 человек», — сказал он.

Также Пашинян уточнил, что большая часть тел погибших при эскалации конфликта была обнаружена или идентифицирована.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля у здания посольства США в Ереване прошла акция, на которой было высказано требование проверить расположенные в Армении биолаборатории.