Ростов-на-Дону, , 09:43 — REGNUM В Россию эвакуировали ещё более 14,5 тыс. мирных жителей Донбасса, сообщает 13 апреля пограничное управление ФСБ России по Ростовской области.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 14 500 граждан», — уточнили в ведомстве.

ИА REGNUM напоминает, что в Ростовской области в связи с наплывом беженцев из Донбасса введён режим ЧС. В регионе людям оказывают всю необходимую помощь и поддержку, развёрнуто более 100 пунктов временного размещения, где приют нашли немногим менее 6 тыс. человек. Жители ДНР и ЛНР находят приют также у родных и близких, решают вопрос с жильём самостоятельно или выезжают в другие регионы России.