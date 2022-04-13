Кокопо, Папуа — Новая Гвинея, 13 апреля, 2022, 09:15 — ИА Регнум. На острове Новая Британия архипелага Бисмарка, входящего в состав Папуа — Новой Гвинеи, 13 апреля произошло землетрясение магнитудой 6,1. Об этом сообщает Европейско-средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Ady_Fauzan Папуа — Новой Гвинея

Землетрясение было зафиксировано в 13:00 по местному времени (06:00 мск), его эпицентр располагался в 35 километрах к юго-западу от города Кокопо (26 200 жителей) и в 772 километрах к северо-востоку от столицы Порт-Морсби (283 000 жителей). Очаг подземных толчков залегал на глубине 156 километров.

О пострадавших или разрушениях в результате землетрясения информация не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, на западе островного государства Вануату, вблизи острова Вануа-Лава произошло землетрясение магнитудой 5,5.