Пекин, , 09:06 — REGNUM Появление «газового рубля» на фоне антироссийских санкций может означать, что международная валютная система подошла к переломному моменту. Такое мнение в статье для издания «Хуаньцю шибао» высказал научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Полин.

Российский газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Газовый рубль» не эквивалентен «нефтедоллару», но его существование может означать, что международная валютная система подошла к переломному моменту», — подчеркнул он.

По его словам, во-первых, в существующей международной валютной системе евро получил серьёзный удар. Во-вторых, после 2014 года перевод торговой и инвестиционной деятельности между Россией и Европой на евро нанёс доллару сильный удар.

Международная расчётная и резервная система суверенных кредитных валют, основанная на долларе США и евро, сформированная после Бреттон-Вудской системы, претерпит серьёзные изменения, уверен эксперт. Научный сотрудник указал, что более конкурентоспособные международные валюты входят в международную резервную валютную систему, и более конкурентоспособные системы расчетов неизбежны. Хотя доминирование доллара в краткосрочной перспективе всё ещё трудно поколебать, изменения уже начались, подчеркнул Полин.

Он также напомнил, что после начала спецоперации РФ по защите Донбасса и введения санкций Западом курс рубля снизился по отношению к доллару и евро, однако вскоре начал стремительно расти и приблизился к максимальной отметке за полгода.

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«Это означает прежде всего, что цель Соединенных Штатов и Европы по быстрому разрушению российской экономики оказалась недостижимой», — указывает Полин.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте президент России Владимир Путин принял решение перевести расчеты за поставку российского природного газа недружественным странам на рубли. Как отметил российский лидер, для Москвы на данный момент уже не имеет смысла осуществлять поставки товаров из РФ в страны Европы за евро и американские доллары.