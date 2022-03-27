Грозный, 27 марта 2022, 20:23 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал украинских военных сдаться и сохранить свою жизнь. Соответствующее видео он опубликовал в телеграм-канале.
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На кадрах пленный украинский военнослужащий рассказал, что их батальон понес большие потери в первые же дни спецоперации, из-за чего настрой у армии «сразу же упал».
Комментируя видео, Кадыров призвал военных ВСУ сдаться и сохранить свою жизнь. По мнению главы Чечни, это «приблизит наступление мира и порядка на Украине».
Как сообщало ИА REGNUM, 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале в Донбассе специальной операции, направленной на денацификацию и демилитаризацию Украины. Глава государства подчеркнул, что целью операции является защита людей, которые подвергались издевательствам, геноциду со стороны киевского режима несколько лет.