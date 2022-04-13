Грозный, 13 апреля, 2022, 08:36 — ИА Регнум. В Мариуполе более 1000 морпехов ВСУ сдались в плен российским военнослужащим. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал их действия правильными. Таким образом они спасли не только свои жизни, но жизни сотен других людей — и военных, и мирных граждан.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Более тысячи морпехов ВСУ сдались сегодня в Мариуполе в плен. Среди них сотни раненых. Это правильный выбор. <…> Не стоит бояться. Подумайте о родных, раненых, о своих и чужих жизнях, о том, как шальная пуля может принести в дом трагедию», — написал чеченский лидер в своем Telegram-канале.

Кадыров обратился к тем, кто все еще воюет на стороне Украины, с призывом сдаться. Он пообещал тем, кто выйдет с белым флагом к российским войскам, человеческое отношение.

Напомним, ранее глава Чечни призывал украинских военных, которые решили прекратить военные действия, но не знают, как это сделать, обратиться лично к нему.

Читайте также: Кадыров призвал украинских боевиков сдаться