Сеул, 13 апреля, 2022, 08:43 — ИА Регнум. Власти Южной Кореи намерены в апреле направить в помощь Украине нелетальные предметы военного назначения на сумму $1,6 млн. Об этом сообщает 13 апреля агентство Yonhap со ссылкой на источник.

Иван Шилов ИА REGNUM Южная Корея

Собеседник агентства рассказал, что Сеул планирует отправить Киеву бронежилеты, каски, сухие пайки и медицинские изделия. Предполагается, что груз на следующей неделе начнут перевозить в Европу на гражданских самолётах.

Сейчас обсуждаются детали поставок. В марте Южная Корея уже направляла Украине такую помощь на сумму 1 млрд вон, что соответствует $820 тыс.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи отвечали отказом на просьбы Украины поставить летальное оружие. 11 апреля украинский президент Владимир Зеленский повторил такую просьбу, обращаясь к депутатам южнокорейского парламента.

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