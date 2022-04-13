Стокгольм, 13 апреля, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Предложения расширить присутствие британских военно-морских сил, а также усилить наблюдение с использованием самолета AWACS и противолодочного патрульного самолета Poseidon, были сделаны Лондоном властям Швеции и других скандинавских стран. Об этом заявила посол Великобритании в Стокгольме Юдит Гоф 12 апреля в интервью телеканалу SVT.

Иван Шилов ИА REGNUM Арктика

Дипломат напомнила, что в конце марта Соединенное Королевство представило свою новую стратегию для Арктики. В документ были включены Швеция, Норвегия, Дания, Финляндия, Исландия и ряд других государтв. Гоф отметила, что Арктический регион имеет «исключительное стратегическое значение» для Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 апреля начальник штаба армии (сухопутных войск) США генерал Джеймс Макконвилл заявил, что для «восстановления доминирования» США в Арктике в составе американских вооруженных сил должны появиться подразделения, приспособленные для несения службы в условиях арктических территорий.