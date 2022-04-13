Сеул, 13 апреля, 2022, 08:21 — ИА Регнум. В марте 2022 года численность занятого населения Южной Кореи увеличилась на 831 тыс. человек. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Безработица. Вакансий нет

Согласно опубликованным данным, занятость в Южной Корее растёт 13 месяцев подряд.

Известно, что на конец марта текущего года в стране на рабочих местах трудились 27,75 млн человек.

Количество работающего населения в сфере оптовой и розничной торговли сократилось на 32 тыс. человек, в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса — на 20 тыс. человек, в сфере финансов и страхования — на 25 тыс. человек, в сфере бытовых услуг — на 30 тыс. человек.

С другой стороны, количество работающего населения в строительной сфере, напротив, увеличилось на 64 тыс. человек, в сфере транспорта и логистики — на 81 тыс. человек, в сфере информационно-коммуникационных технологий — на 81 тыс. человек, в промышленном секторе — на 100 тыс. человек.

Уровень занятости лиц в возрасте старше 15 лет составил 61,4%, что на 1,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень занятости лиц в возрасте 15−64 лет составил 67,8%.

Уровень безработицы сократился на 1,3% и составил 3%.