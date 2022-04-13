Ясиноватая, ДНР, , 07:57 — REGNUM Киевские боевики утром 13 апреля произвели обстрел населённого пункта Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом 13 апреля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

РСЗО «Град» Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Уточняется, что обстрел Ясиноватой со стороны ВСУ был зафиксирован в 07:05 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено пять ракет из РСЗО «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что по меньшей мере пять обстрелов территории Луганской Народной Республике были совершены украинскими боевиками за последние сутки.