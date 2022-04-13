Чунцин, Китай, 13 апреля, 2022, 07:53 — ИА Регнум. В общей сложности 30 проектов сотрудничества на сумму $1,82 млрд были подписаны в рамках Китайско-Сингапурской (Чунцинской) Демонстрационной инициативы по стратегическому соединению, сообщает 11 апреля агентство Синхуа.

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Согласно данным заседания комитета по реализации китайско-сингапурской инициативы по соединению, проекты включают финансы, информацию и связь, транспорт и логистику, а также подготовку кадров. Среди проектов есть два, касающиеся межправительственного сотрудничества, 20 проектов коммерческого сотрудничества на сумму $250 млн и восемь проектов трансграничного финансирования на сумму $1,57 млрд.

По состоянию на 2021 год Китай и Сингапур подписали в общей сложности 162 проекта коммерческого сотрудничества на сумму $25 млрд и 208 проектов финансирования на сумму $23,2 млрд. Запущенная в 2015 году инициатива в основном нацелена на финансовые услуги, авиаперевозки, логистику и информационные коммуникации.

Эта инициатива является третьим проектом межправительственного сотрудничества между Китаем и Сингапуром после Индустриального парка Сучжоу в провинции Цзянсу на востоке Китая и экогорода Тяньцзинь в городе центрального подчинения Тяньцзинь на севере Китая.