Сантьяго, 13 апреля, 2022, 07:43 — ИА Регнум. В Чили с 14 апреля снимаются все ограничения на въезд в страну через действующие пункты пропуска, введённые ранее из-за пандемии коронавируса. Об этом заместитель министра здравоохранения республики Кристобаль Куадрадо объявил на пресс-конференции, которая транслировалась на странице ведомства в социальной сети Twitter.

Чили

По словам чиновника, с 14 апреля страна будет находиться на этапе «первый уровень угрозы».

Кристобаль Куадрадо «Этот уровень угрозы подразумевает ситуацию, когда в стране циркулируют те же штаммы, что и в других странах. Поэтому на данном этапе нет ограничений на поездки для тех, кто выезжает из страны или въезжает в неё».

До настоящего времени Чили допускается посещать только тем иностранцам, которые были вакцинированы признанными в Чили препаратами (включая российский «Спутник V»). При этом требовалось заранее получить от минздрава Чили одобрение своего сертификата. По новым правилам вносить свои данные через сайт чилийского ведомства теперь можно добровольно — но невыполнение этой процедуры не позволит получить используемый для поездок внутри страны санитарный пропуск.

Министр здравоохранения Чили Мария Бегонья Ярса на пресс-конференции проинформировала, что с 1 мая в стране будут открыты все пограничные пункты.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Чили Габриэль Борич объявил о создании пакета мер, направленных на восстановление экономики.

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