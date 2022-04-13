Луганск, , 07:26 — REGNUM По меньшей мере пять обстрелов территории Луганской Народной Республике были совершены украинскими боевиками за последние сутки, 13 апреля сообщает в своем телеграм-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Атакам подверглись четыре населенных пункта республики. В результате действий вооруженный формирований Украины в городе Ирмин был ранен мужчина и получили повреждения восемь жилых домов, а также задние детского сада. Кроме того, в городе Первомайск был нанесен ущерб еще одному жилому дому.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля украинские боевики обстреляли из установок реактивной системы залпового огня «Град» город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. По населенному пункту было выпущено десять ракет.

Читайте ранее в этом сюжете: Украинские войска обстреляли Ясиноватую из «Града»