Луганск, 13 апреля, 2022, 07:26 — ИА Регнум. По меньшей мере пять обстрелов территории Луганской Народной Республики были совершены украинскими боевиками за последние сутки, 13 апреля сообщает в своем телеграм-канале представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Атакам подверглись четыре населенных пункта республики. В результате действий вооруженный формирований Украины в городе Ирмино был ранен мужчина и получили повреждения восемь жилых домов, а также здание детского сада. Кроме того, в городе Первомайске был нанесен ущерб еще одному жилому дому.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля украинские боевики обстреляли из установок реактивной системы залпового огня «Град» город Ясиноватая в Донецкой Народной Республике. По населенному пункту было выпущено десять ракет.