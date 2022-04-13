Вашингтон, 13 апреля, 2022, 06:44 — ИА Регнум. Слова официального представителя Госдепа США Неда Прайса о якобы планах России применить химическое оружие на Украине не имеет под собой никаких оснований, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов в официальном канале дипмиссии в Telegram.

Mil.ru Анатолий Антонов

«Прайс в очередной раз отличился пустой болтовней, не подкрепленной ни единым доказательством», — заявил он.

Антонов подчеркнул, что Россия уничтожила свои запасы химического оружия еще в 2017 году. При этом от Минобороны России уже поступают сведения, что киевские власти планируют совершение ряда терактов с применением химикатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД России заявили о высокой вероятности использования украинскими боевиками химикатов для проведения терактов в Донбассе. В ведомстве отмечали, что аналогичные провокации уже проводились экстремистами в Сирии под руководством США и НАТО.