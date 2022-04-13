Бразилиа, 13 апреля, 2022, 06:42 — ИА Регнум. Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что его страна вновь займет нейтральную позицию в отношении спецоперации России на Украине. Об этом пишет Prensa Latina.

Kremlin.ru Жаир Болсонару

«Они хотели бы, чтобы я принял чью-то сторону. Моя сторона — Бразилия. Мы ведем бизнес с Россией, мы нейтральны и по-прежнему получаем от нее удобрения. Представьте себе наш агропромышленный комплекс без удобрений. Производительность упадет», — сказал Болсонару.

По данным министерства экономики Бразилии, Россия является одной из стран, экспортирующих наибольшее количество удобрений в страну.

Также 6 апреля министр иностранных дел Бразилии Карлос Франса подверг критике экономические санкции, введенные против России западными странами.